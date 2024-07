Maria Rita Viaggi la causa di morte della Signorina Buonasera

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’annunciatrice Raiè morta il 3 luglio 2024 nella sua abitazione di Grosseto adi un malore improvviso.era in casa insieme a suo marito, che si è messo in contatto con i soccorritori del 119. Sono stati fatti dei tentativi di rianimare la celebre, invano.aveva 69 anni e ne avrebbe fatti 70 a novembre. Stando a quanto riporta Il Tirreno, la salma diè stata affidata alle onoranze funebri San Lorenzo, che l’hanno accompagnata all’obitorio dell’ospedale Misericordia, in attesacomunicazionefamiglia in merito ai funerali.non aveva parlato pubblicamente dei suoi problemi di salute, ma come riporta Il Mattino, sua sorella Elisabetta, ha sottolineato che gli ultimi anni erano stati complicati: “Negli ultimi anni stavi lottando tanto e con coraggio fino alla fine.