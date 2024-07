Mancato rinnovo del contratto collettivo due giorni di sciopero per i lavoratori portuali

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 4 luglio 2024) LIVORNO – Duedi, oggi (4 luglio) e domani, 48 ore complessive di astensione dal lavoro dei, per protestare contro ildelnazionale dei porti. È questa la protesta indetta dalle segreterie provinciali di Livorno di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti nell’ambito delle iniziative di protesta lanciate a livello nazionale (un pacchetto di 4dida mettere in atto dal 2 al 5 luglio) per contestare quelle che vengono definite come “inaccettabili posizioni delle parti datoriali”. “Chiediamo con forza – dicono dai sindacati confederali – un aumento economico utile al recupero del potere d’acquisto perso, ulteriori miglioramenti delle condizioni di lavoro e degli standard di sicurezza e una implementazione del sistema di welfare.