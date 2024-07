Lui mi ha toccato il cuore Uomini e Donne Gemma Galgani vuota il sacco

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024)non conosce tramonto: la dama, che ha ormai superato la soglia dei 70 anni, continua a regalare emozioni. Dopo le ultime frequentazioni finite male ha ancora tanta voglia di mettersi in ballo. A settembre sarà di nuovo in studio a, ancora a caccia dell’amore nonostante le critiche di alcuni telespettatori: “Penso che il momento sia arrivato – scrive una fan del programma sulla pagina Instagram ufficiale -. Sono convinta che a fine stagioneannuncerà il suo addio”. >> “Perché è dimagrita così tanto”. Clio MakeUp, la brutta notizia sul marito Claudio. Cosa si è scoperto “A 73 anni non ha senso continuare a cercare l’amore. Ha fatto il suo tempo”.è una presenza storica nel programma di Maria De Filippi.