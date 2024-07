LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | il gruppo torna compatto dopo i ventagli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELDE16.06 Nonostante tutte le accelerazioni, gli uomini di classifica non si sono fatti sorprendere, in particolare Pogacar e Vingegaard che sono rimasti sul pezzo, nelle posizioni del. 16.04che oracompletamente, rientra anche Mark Cavendish: da vedere se potrà essere competitivo in volata, viste le energie spese. 16.02 Cavendish sta terminando il suo inseguimento con l’aiuto della macchina dell’organizzazione. 16.00 Sta rientrando anche Mark Cavendish aiutato da un paio di compagni di squadra. 15.58 70 chilometri all’arrivo: per tanti corridori che si erano fatti sorprendere il pericolo sembra scampato. 15.57 Si stanno per ricongiungere ora i due tronconi del