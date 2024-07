L' Italia evita il blocco delle Tecniche di evoluzione assistita | più tempo per i test sulle produzioni agricole Tea

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il 27 giugno scorso le associazionine si rammaricavano del mancato accordo in sede di Consiglio Ue sulla proposta della Commissione relativa alle Tea (di). Ma, in attesa della normativa europea, l', per consentire agli istituti di ricerca di proseguire le sperimentazioni edre ilsemine, ha scelto di prorogare di un anno, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, la sperimentazione in campoottenute tramite queste. L'emendamento al Dl Agricoltura Luca De Carlo, presidente della IX commissione Senato su Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, assieme al vicepresidente Giorgio Maria Bergesio, hanno presentato un emendamento al Dl Agricoltura che è stato approvato.