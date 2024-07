L’indiscrezione di Radio Liberty | Il premier ungherese Viktor Orbàn domani a Mosca da Vladimir Putin

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il primo ministro dell’UngheriaOrbán si recherà, 5 luglio, in visita aper incontrare il presidente della Russia,, a pochi giorni dall’incontro con il capo dello Stato ucraino Volodymyr Zelensky a Kiev.è stata pubblicata daFree Europe/(RFE/RL), che cita una fonte interna all’esecutivo di Budapest, confermando quanto annunciato nel pomeriggio dal bloggerSzabolcs Panyi. Finora il governo dell’Ungheria non ha confermato né smentito la visita, che inaugurerebbe in maniera sconcertante la presidenza di turnodell’Unione europea . Maha già scatenato diverse reazioni internazionali, in primis da parte del presidente uscente del Consiglio europeo Charles Michel.