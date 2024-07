Lazio | Baroni ha i suoi jolly d' attacco in Noslin e Tchaouna

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma 4 luglio 2024 - Per volare un'aquila ha bisogno di ali forti ed evidentemente era anche il pensiero di Marcoe Angelo Fabiani, per questo i primi ingaggi della sessione di mercato estiva hanno puntato proprio in questa direzione. Tijjanie Loumsono i primi acquisti della stagione 2024-25 della: due veri e propridel fronte d'per il tecnico capitolino. Gli addii in sequenza soprattutto di Luis Alberto, ceduto a 11 milioni all'Al-Duhail (Qatar), di Felipe Anderson, parametro zero al Palmeiras, e di Daichi Kamada, parametro zero al Crystal Palace, hanno costretto a una mini rivoluzione nel reparto avanzato, non potendo i soli Zaccagni, Isaksen e Pedro reggere il ruolo di supporti per Castellanos e Immobile.