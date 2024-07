Lago Iseo qualità dell’acqua in picchiata | bocciata la sponda bergamasca tre punti sono fortemente inquinati

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 4 luglio 2024). Netto peggioramento per ladelle acque deldideterminato dalle analisi microbiologiche della Goletta dei Laghi di Legambiente. Su seitotali analizzati, sulle sponde bresciana e, ben cinquerisultati. In particolare, a risultare fuori normai tre irelativi alla– foci del fiume Oglio, del canale presso una spiaggia attrezzata in zona Costavolpino e del torrente Borlezza – e due sul versante bresciano – foce del torrente Calchere e sfioratore del comune nel canale industriale a Pisogne. Rispetto al 2023, il giudizio espresso dalla Goletta per questiè passato da “entro i limiti” a “inquinato”. L’unico punto campionato nelad aver mostrato valori entro i limiti è quello in località Peschiera a Monte Isola (Brescia).