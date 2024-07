La radioattività e l' impiego curativo della radioterapia la vita familiare e la fama di rubamariti straniera e per giunta ebrea le scelte coraggiose | sul fronte brevetti e sul fronte di guerra Le cose da sapere sulla madre della fisica che morì 90 anni fa

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 4 luglio 2024) Moriva 90fa, il 4 luglio 1934 a causa dall’esposizione continua alle radiazioni che studiò per tutta la. Scienziata straordinaria, Marie Curie è passata alla storia per essere stata la prima donna a ricevere un premio Nobel ? per la, nel 1903. E la sola ad averne vinto un secondo in ambito distinto ? per la chimica, nel 1911. Non solo, ha di fatto segnato la storia globale delle donne anche per le sue. A partire dalla relazione, per i tempi scandalosa, dopo quattrodi vedovanza, con un uomo sposato. Ecco le tappe fondamentalisuae le sue scoperte che hanno cambiato la nostra. Da Marie Curie a Fabiola Gianotti: viaggi alla scoperta delle scienziate X Leggi anche › Storia di Marie Curie, “rovinafamiglie” con due Nobel, tra scandali e scoperte scientifiche Ladi Marie Curie, dalla Polonia russa alla Sorbona di Parigi Prima (e l’unica) donna a essere sepolta nel Pantheon degli Uomini illustri, Marya Salomee Sklodowska detta Manya (questo il suo vero nome) nacque nella Polonia controllata dai russi nel 1867.