La promessa di Sara | Ho chiesto un incontro al ministro Piantedosi Sicurezza? Una priorità

(Di giovedì 4 luglio 2024) di Antonio Passanese FIRENZE "Hoagli uffici una mappatura totale dei cantieri della città per gestire le tempistiche dei lavori della tramvia in parallelo agli altri lavori. Serve il massimo sforzo da parte delle ditte per terminare la Variante centro storico (che collegherà la Fortezza a piazza San marco, ndr) entro fine agosto. Chiudere viale Matteotti? Non se ne parla neanche". Ad assicurarlo è la neo sindacaFunaro, nella sua prima intervista pubblica, davanti alle cento persone accorse per l’ultimo appuntamento de “Gli Incontri dell’Orto”, la rassegna organizzata dall’agenzia di comunicazione Galli Torrini nella cornice dell’Orto San Frediano. Rispondendo alle domande di Massimo Vanni, curatore della rassegna, e Paolo Ceccarelli, direttore dell’agenzia, la sindaca ha toccato tutti i temi caldi della città, a partire dalla