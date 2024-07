La giunta Paganini bis non decolla E’ dilemma tra Vesco e Magliani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Arcola (La Spezia), 4 luglio 2024 – E’ ancora semaforo rosso ad Arcola, unico comune ancora senza. Tutto fermo, delibere diferme a giugno e anche se la macchina comunale procede con il lavoro degli uffici, tutte le decisioni politiche sono ferme. Nulla di fatto da tre settimane, ormai le consultazioni dovrebbero essere finite ma il consiglio comunale per formalizzare le deleghe tarda ad essere convocato. La prima seduta si è svolta senza, per un ostacolo: la scelta tra Enricoe Paolo. Una scelta non da poco: il primo, ex assessore regionale tornato per rimettersi in gioco, non gradirebbe il solo compito da consigliere, vista la sua esperienza; il secondo, sarebbe la prosecuzione dell’assessorato lasciato vacante da Salvatore Romeo, di Rifondazione entrambi, che di consiglieri a questa tornata ne ha conquistati ben due, aiutando la vittoria con un apporto di voti consistente.