La chimica dello scambio di atomi accelera la sintesi di composti per la scoperta di farmaci

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di giovedì 4 luglio 2024) Scoperte reazioni chimiche per ladifarmaceutici Un recente studio pubblicato su Nature ha rivelato nuove scoperte nel campo delladiper la ricerca farmaceutica. Le reazioni scoperte consentono di trasformare selettivamente gli anelli contenenti azoto, noti come pirimidine, in diversi altri sistemi ad anello.re la preparazione di librerie difarmaceutici Questa nuovapermette una preparazione rapida di librerie di, fondamentale perre il processo didi nuovi. La capacità di trasformare le pirimidine in altre strutture anulari offre nuove prospettive nella creazione di molecole con potenziali attività farmacologiche. Impatti L'articolo Ladiladiper ladiproviene da News Nosh.