La chiamata al figlio | Amore mamma viene a prenderti Poi gli spari Così è morta Manuela Petrangeli uccisa dall’ex compagno a Roma

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’ha raggiunta in zona Casetta Mattei, in via Portuense, a. Ha aperto il fuoco contro di lei, senza nemmeno scendere dall’auto. Poi, dopo un’ora circa dal delitto quando erano già scattate le ricerche su di lui si è andato a costituire in caserma.Gianluca Molinaro ha ucciso l’ex compagna, fisioterapista di 50 anni. I due erano separati da 3 anni e hanno undi 9 anni. Perpurtroppo non c’è stato nulla da fare. Colpita per strada mentre si trovava in compagnia di una collega non sono valsi a nulla i tentativi di rianimazione sul posto. La donna aveva appena finito di parlare con il suo bambino al telefono quando Molinaro è uscito a sorpresa da un parcheggio sparandole più volte con un fucile a canne mozze per poi scappare.