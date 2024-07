Jens Lehmann definisce la Spagna una squadra di ragazzini prima della resa dei conti dei pesi massimi a Euro 2024

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 4 luglio 2024)-07-03 14:47:13 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. L’ex portiereGermaniaha definito launa “di” in vista dei quarti di finale didi venerdì. La giovanespagnola è arrivata facilmente ai quarti di finale come unicaad aver totalizzato il 100% di presenze nella competizione, impressionando molti con un calcio che fa molto affidamento sugli esterni Nico Williams e Lamine Yamal. Williams ha 21 anni e Yamal solo 16, ma entrambi hanno recitato insieme al 21enne Pedri. Laha esperienza in altri settori, manon è turbato dall’idea che la Germania incontri ladi Luis de la Fuente a Stoccarda. Ha detto a Welt TV: “Abbiamo visto i buoni risultati Spain hanno avuto, senza dubbio, nella fase a gironi.