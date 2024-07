Imprese Sorrentino Filctem | Patto buon lavoro Gruppo Hera investe in sicurezza

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 luglio 2024) Bologna, 4 lug. (Adnkronos/Labitalia) – ?L’elemento di novità in questo accordo è che l’azienda ha scelto una logica industriale rispetto ad una logica finanziaria,ndo sulle persone?. Sono le parole di Ilvo, segreteria nazionale-Cgil in occasione della firma deldelil documento programmatico siglato oggi dal, dal coordinamento rsu dele dalle segreterie nazionali e regionali die FP Cgil, Femca, Fit e Flaei Cisl, Uiltec e Uiltrasporti Uil, Fiadel e Cisal Federenergia.?Siin occupazione in– spiega– accordi di questo tipo diventano anche di riferimento rispetto ai contratti che dovremmo rinnovare, diventano determinanti sia per l’aspetto dell’orario dima anche per la questione della