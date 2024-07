Il ristorante mette in dubbio la mancia troppo alta della comitiva Black e scoppia la polemica sui social

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 4 luglio 2024) La vicenda ha suscitato una miriade di reazioni negative dopo che il direttore delha sollevato dubbi sullada 150 dollari su un conto di quasi 430 dollari. Il gruppo di ospiti di colore non l’ha presa bene. A una ospite del gruppo è stato chiesto di fornire il proprio numero di telefono affinché il direttore di Applebee's potesse convalidare ladi 150 dollari lasciata alla cameriera del. Gli episodi di razzismo, anche se ambigui, non sono rari negli Stati del Sud, e nel resto degli USA a dire il vero. Ma questo in particolare ha sollevato un polverone. LaDawn Montgomery e ladi 14 amici si sono ritrovati il 29 giugno e cenato presto in un localecatena Applebee's a North Laurel, nel Mississippi.