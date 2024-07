Il richiamo di Mattarella | Non ci può essere un’autorità senza limiti

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 4 luglio 2024) Roma, 4 luglio 2024 – Non trasformare il diritto della maggioranza a governare in un assolutismo della maggioranza; bisogna rimanere coscienti dei proprinell’esercizio del potere: il “dovere di governare” non può mai significare una restrizione dei diritti da parte della maggioranza nei confronti della minoranza. Sono i paletti del Presidente della Repubblica Sergioche ha esaustivamente fornito la sua visione repubblicana al proprio mondo di provenienza, quello cattolico, riunito a Trieste per la consueta settimana sociale. E’ stata una lunga prolusione attentamente pensata, ricca di citazioni, colta nel suo dispiegarsi che ha permesso adi riproporre concetti e puntualizzazioni che sembrano rivolti alla maggioranza sebbene nascano da preoccupazioni globali.