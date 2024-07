Il rap intellettuale di Willie Peyote | Odio quando la musica parla solo di fare soldi

Leggi tutta la notizia su open.online

Il rap che si fa cantautorato, il cantautorato che si fa indagine sociale spietata, romantica, ideologica,lmente eccellente.è un artista a parte, tra quelli che meglio di tutti rappresentano lacontemporanea, quella che non puòa meno di sonorità e di un approccio urban, ma nemmeno di un concettole, suonato, molto forte. Questo è ed è sempre stato, undella scena rap, fine analista ed eminente paroliere in un mondo, quello del rap, in cui si è quasi totalmente persa l'urgenza artistica della denuncia sociale, della presa di posizione politica, della ribellione allo status quo. vero nome Guglielmo Bruno, da 38 anni torinese doc, in questo senso spiega a Open che in realtà i giovani rapper italiani di seconda generazione che lottano per la cittadinanza (la scena rap ne è piena e fanno numeri altissimi) già fanno politica.