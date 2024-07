Il carabiniere ammazzato a coltellate? Sconto per i killer | ecco la nuova pena

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Camicia a quadretti per uno, bianca per l'altro. Capelli corti, cortissimi. E sguardo serio, sempre avanti, alla sbarra. È il giorno della corte d'assise d'appello per Lee Elder Finnegan e Gabriele Natale Hjorth, i due ragazzi, i due studenti americani, accusati dell'omicidio delMario Cerciello Rega avvenuto, a Roma, quasi cinque anni fa, il 26 luglio del 2019. Ed è il giorno, ieri, in cui la magistratura capitolina sforbicia, di nuovo, sulle condanne: quindici anni e due mesi di carcere al primo, undici anni e quattro mesi al secondo. Dopo una sentenza, in primo grado, all'ergastolo (per entrambi). Dopo che è già intervenuto un appello che ha abbassato i dispositivi a 24 anni (per Finnegan) e a 22 (per Hjorth). Dopo che la Cassazione ha disposto un nuovo procedimento a loro carico, annullando di fatto anche le nuove pene, perché era necessario, avevano detto i supremi giudici, rivedere le circostanze aggravanti e il reato di concorso in omicidio e quello di resistenza a pubblico ufficiale.