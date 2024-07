Haas ufficializza Bearman per il 2025 | il futuro è giovane

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il team americano di F1ha finalmente svelato il nome del suo primo pilota per la stagionedi Formula 1: sarà iltalento britannico Oliver, già parte della Ferrari Driver Academy Il teamhato l’ingaggio delpilota britannico Oliverper la stagionedi Formula 1, ora resta da capire chi lo affiancherà all’interno del box, su tutti il favorito è il pilota dell’Alpine Esteban Ocon., 19 anni, ha già dimostrato il suo valore in Formula 2, ottenendo una vittoria al Red Bull Ring lo scorso weekend. Ha inoltre fattoil suo esordio in F1 al Gran Premio d’Arabia Saudita 2024, sostituendo l’infortunato Carlos Sainz alla Ferrari, conquistando un impressionante settimo posto.ha firmato un contratto pluriennale con, prendendo il posto lasciato libero da Nico Hulkenberg, che passerà alla Sauber in vista del suo ingresso ufficiale in F1 come team Audi nel 2026.