Guerra e pace Gli ultimi due obiettivi politici di Erdogan

(Di giovedì 4 luglio 2024) Il presidente turco ha già detto più volte che quello appena iniziato è il suo ultimo mandato, e anche per questa ragione ha impresso una velocità diversa alle politiche dei suoi ministri. Recep Tayyipsta tessendo una tela differente nelle partite che si stanno giocando tanto a oriente quanto a occidente: dopo aver incassato il via libera dell’amministrazione Biden all’acquisto degli F-16, da un lato rafforza le sue relazioni con tre paesi nevralgici dell’area orientale e caucasica, come Pakistan, Kazakistan e Azerbaigian; dall’altro prova a imboccare una strada alternativa nella crisi in Ucraina. Questa volta non c’è solo l’emergenza grano che incombe, ma l’esigenza di chiudere un anno particolarmente elettorale come il 2024 (elezioni europee, in Francia, in Spagna, in Inghilterra, in Usa) con una sterzata.