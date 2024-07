Guardate cosa mi è successo Incidente per Angelina Mango l’annuncio con una foto a letto

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024)sta riscuotendo un enormedopo la vittoria all’ultima edizione di Sanremo. Da poco è uscito l’album poké melodrama, tanto che è diventata la prima e unica artista italiana a esordire nel 2024 in testa alla classifica FIMI dei dischi. A Fanpage la cantante ha parlato di come è cambiata la sua vita e di tutto l’ultimo periodo: “C’è molta responsabilità e un po’ di pressione in più, anche perché ho anche pensato: ‘ok, ho vinto Sanremo, quest’album è importante perché deve essere, in qualche modo, una conferma, però deve essere anche una scoperta’. Io volevo che la gente scoprisse qualdi nuovo di me e con questo album credo di averlo fatto”. “Non mi sono mai risparmiata in nessuno dei brani, ho toccato tutti i punti che volevo toccare, quelli più spigolosi e anche quelli più leggeri, ho dato tutto e secondo me era essenziale farlo e non nascondere niente, soprattutto dopo un anno in cui mi hanno sempre vista molto energica, molto trionfante sul palco, però volevo mostrarmi anche fragile, anche umana”, ha spiegato