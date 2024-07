Generale dei carabinieri Oreste Liporace arrestato per corruzione indagato un dirigente del Mit

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ildeiè statocon l’accusa di, turbativa e false fatture. A far emergere il quadro accusatorio sono state le indagini condotte dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano e del pm Paolo Storari che hanno disposto l’ordinanza di arresti domiciliari a carico die iscritto sul registro degli indagati anche Lorenzo Quinzi,del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) per turbata libertà degli incanti.deiagli arresti domiciliari Secondo quanto emerso dall’indagine condotta dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano e del pm milanese,sarebbe stato accusato diper un appalto assegnato per le pulizie della Scuola sottufficiali dell’Arma a Velletri.