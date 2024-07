Farmaci | è polemica per l’arrivo di una tassa sugli antibiotici

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di giovedì 4 luglio 2024) In un’epoca in cui la resistenza antimicrobica rappresenta una seria minaccia per tutti, fa discutere la proposta avanzataIn un’epoca in cui la resistenza antimicrobica rappresenta una crescente minaccia per la salute pubblica globale, emerge una proposta innovativa mirata a contrastare l’avanzata dei superbatteri. Un gruppo di economisti inglesi ha suggerito l’introduzione di unaspecificacome strategia per ridurre il loro uso eccessivo e scoraggiare le prescrizioni inappropriati.-Ansa- Notizie.comLa resistenza antimicrobica è un fenomeno preoccupante che causa circa 700mila morti all’anno. Se non affrontato adeguatamente, si stima che entro il 2050 potrebbe causare fino a 10 milioni di decessi annualmente, con ripercussioni devastanti sull’economia globale.