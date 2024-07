F1 GP Gran Bretagna 2024 Verstappen vs Norris la nuova rivalità vivrà la prima tappa proprio a casa di Lando!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nella giornata di domenica 7 luglio si correrà ilPremio di, dodicesimo dei ventiquattro appuntamenti sui quali è strutturato il Mondiale di F1. La stagione giungerà, dunque, algiro di boa, dinamica che potrebbe consentire di definire con sempre maggiore precisione contorni ormai conclamati. Maxnon sta dominando come nel 2023, ma resta comunque il deus ex machina del Circus. Nei prossimi giorni dovrà però scendere nella tana del lupo. Non più quella dello stagionato canide argentato, ormai prossimo a effettuare la muta e ad assumere colore rosso, bensì quella del rampante (e irruente) predatore diMcLaren, ormai issatosi al ruolo di principale sfidante dell’olandese.Silverstone, nel 2023, segnò la vera rinascita del Team di Woking.