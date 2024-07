F1 Frederic Vasseur alla vigilia di Silverstone | Dobbiamo estrarre in pista tutto il potenziale della SF-24

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dopo Montmelò e Spielberg, saràquesto weekend a chiudere la prima tripletta stagionale del Mondiale di Formula Uno 2024. Domenica 7 luglio andrà in scena il Gran Premio di Gran Bretagna, in cui la Ferrari andrà a caccia di riscatto dopo il calo prestazionale (e di risultati, nonostante il podio estemporaneo di Sainz in Austria) delle ultime settimane. “Il Gran Premio di Gran Bretagna è uno degli appuntamenti più tradizionali del campionato insieme a quello d’Italia. Ladipresenta curve da alta velocità che premiano le vetture e i piloti migliori. Sono convinto che a Maranello i nostri ingegneri abbiano lavorato bene, creando un pacchetto di aggiornamenti che ci ha dato maggior carico aerodinamico. Ora sta a noi riuscire ainSF-24 ilche sappiamo esserci”, le dichiarazioni dial sito ufficialeScuderia di Maranello.