Ex Ilva chi c’è dietro lo scandalo di Acciaierie d’Italia | dati falsi e guadagni milionari

(Di giovedì 4 luglio 2024) La procura di Taranto ha mosso un’accusa dai risvolti enormi nei confronti diche, nel corso della gestione di ArcelorMittal, sotto la guida dell’ex ad Lucia Morselli, avrebbeficato idelle emissioni di CO2. L’obiettivo? Ottenere ulteriori vantaggi nell’assegnazione delle quote di emissione gratuite. Dieci i soggetti indagati per il reato di truffa in danno dello Stato, tra i quali ex amministratori, dipendenti, procuratori e collaboratori pro tempore. Sono state disposte perquisizioni nei confronti dell’ex ad Morselli, del suo segretario Carlo Kruger, della consulente Sabina Zani, dei direttori dello stabilimento Vincenzo Dimastromatteo e Alessandro Labile, dei procuratori speciali di Adi Francesco Alterio, Adolfo Buffo e Paolo Fietta, del procuratore Adi Antonio Mura e del dipendente Felice Sassi.