Ex direttore delle Poste arrestato al rientro da Capo Verde | è accusato di avere rubato soldi dei correntisti

(Di giovedì 4 luglio 2024) Svanisce dal posto di lavoro. Tiene all’oscuro moglie e figli. Per un mese e mezzo vive da solo ae quando torna come se nulla fosse, scattano le manette. La vicenda ha per protagonista l’exdell’ufficio postale di Cesano Maderno, in provincia di Monza. E’di truffa, peculato, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento e truffa aggravata. Lo scorso febbraio sono state avviate le indagini sul 44enne improvvisamente scomparso nei giorni in cui nell’ufficio postale gestito da lui era stato scoperto dai dipendenti un ammanco dalla cassa di centinaia di migliaia di euro in contanti. Così, i militari hanno accertato che l’uomo si era imbarcato su un volo aereo, circostanza che ha indotto a ipotizzare la volontarietà dell’allontanamento e la sussistenza di un collegamento con l’ammanco di denaro.