Daniil Medvedev giudica Sinner e Alcaraz | Faranno la storia di questo sport

(Di giovedì 4 luglio 2024)prosegue nel proprio cammino a Wimbledon. L’erba non è la superficie del russo, ma nei fatti l’anno scorso riuscì a spingersi fino alla semifinale, battuto nettamente dallo spagnolo Carlosche poi in Finale seppe prevalere al quinto set contro il serbo Novak Djokovic. Reduce da una non semplice vittoria contro il francese Alexandre Muller, il moscovita ha fatto alcune rivelazioni importanti. In primis, è arrivata la conferma della sua presenza alle Olimpiadi di Parigi, contrariamente a qualche suo connazionale: “So che quando avrò 40 anni, sarò grato di aver vissuto l’esperienza olimpica“, ha dichiaratoche però dovrà fare i conti con la terra rossa francese, altro elemento critico nel suo modo di giocare a tennis.