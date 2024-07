Dal 20 luglio al 2 agosto a Carloforte cinque appuntamenti per scandagliare il panorama letterario di oggi

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dal 20al 2il delizioso borgo di, nell’isola di San Pietro, ospita la nona edizione dell’Isola dei libri, rassegna letteraria organizzata dall’associazione culturale Saphyrina dietro la direzione artistica di Lorenza Garbarino. Tra i caratteristici caruggi, gli archi e i giardini, si spiegheranno(sono tutti in programma alle 20) con gli autori e le autrici, a cui si aggiunge la mostra personale dell’artista bergamasco Angelo Balduzzi. Incontri pensati per creare occasioni di confronto e di scambio tra gli abitanti del posto e i numerosi turisti che in questo periodo lo affollano. «Siamo arrivati alla nona edizione e il pensiero che il prossimo anno festeggeremo la decima ci riempie di soddisfazione», dice Lorenza Garbarino.