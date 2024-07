Corriere dello Sport – Zaniolo all’Atalanta è fatta | tutte le cifre dell’affare

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 4 luglio 2024) 2024-07-04 00:30:49 Fioccai e discussioni a causa dell’ultima news del CdS: BERGAMO – Dopo le voci, le indiscrezioni di mercato e gli indizi sui social, sembra finalmente: Nicolòsarà un nuovo giocatore dell’Atalanta. L’ex Roma dopo le esperienze al Galatasaray e all’Aston Villa si prepara a tornare in Italia: giocherà alla corte di Gasperini.: battuta la Fiorentina, di proprietà del Galatasaray ma reduce da una deludente stagione in prestito all’Aston Villa in Premier League, è stato conteso a lungo tra Fiorentina e Atalanta. Il club nerazzurro però è riuscito a chiudere l’affondo decisivo, chiudendo l’accordo con il club turco e con il giocatore, assente dagli Europei a causa di un infortunio.