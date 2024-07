Clamoroso Osimhen è a Parigi Anellucci | Vogliono evitare che vada in ritiro col Napoli

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 4 luglio 2024) Gli ultimi dettagli cruciali rivelati dasul possibile trasferimento di Victoralla corte del PSG. Claudio, noto nel mondo del calcio per essere stato manager di Edinson Cavani, ha recentemente condiviso importanti dettagli sul futuro di Victordurante una intervista esclusiva con Luca Cerchione su 1 Station Radio, nel corso del programma 1 Football Club. Secondo, ci sono segni che indicano che Victorpotrebbe essere già arrivato a. “Ieri pare sia arrivato a? Qualcosa sapevo. Non se fisicamente fosse a, ma sapevo di movimenti del suo entourage. Conoscendo come si muove il Paris Saint-Germain, se c’è stata la convocazione del giocatore in città, vuol dire chechiudere in breve la situazione,” ha dichiarato, sottolineando il tipico approccio rapido del clubno nel completare le trattative.