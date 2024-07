Chiara Ferragni innamorata | altro segnale porta a Tony Effe

Leggi tutta la notizia su velvetgossip

(Di giovedì 4 luglio 2024)è stata in questi giorni ospite anche lei sull’isola di Vulcano per celebrare le nozze di Diletta Leotta e Loris Karius. Ma anche in quest’occasione qualche riferimento non del tutto casuale anon è passato inosservato. Ecco cosa ha fatto e detto l’imprenditrice digitale. Sembrerebbe che anche, così come Fedez, abbia deciso di voltare definitivamente pagina, anche se forse ci ha messo abbastanza tempo in più rispetto all’ex marito. Tutti gli indizito a, nonché ex collaboratore di Fedez. Anche mentre è sull’isola di Vulcano per il matrimonio dell’amica, l’imprenditrice digitale si diverte a lasciare qualche indizio sui social.e gli indizi sul web, foto Instagram – VelvetGossipChesta rinascendo dopo la rottura con Fedez è visibile a tutti.