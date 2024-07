Cani ‘difficili’ – Mercoledì a Roma il convegno ‘Le razze non c’entrano un patentino per educare gli adottanti’ organizzato dall’Oipa

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di giovedì 4 luglio 2024) Purtroppo le cronache non cessano di raccontarci di drammatiche e spesso anche ‘luttuose’ aggressioni di,a danno dei loro stessi ‘familiari. Dunque, occorre introdurre una normativa che preveda il rilascio di un ‘cane speciale’, dopo il superamento di un corso, come già avviene, per esempio, nel Comune di Milano (v. Regolamento). Questo il tema deldal titolo “Lenon, unpergli adottanti”dall’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa). L’appuntamento, aperto a tutti, è per10 luglio alle ore 17 nella Sala David Sassoli di Palazzo Valentini in via IV Novembre 119/A (Piazza Venezia), aaggressivi, ‘pergli, l’ Oipa: “Una tale previsione eviterebbe anche abbandoni derivanti da un’incapacità di gestione di cane da parte degli adottanti” L’Oipa, anche a seguito dei ricorrenti tragici fatti di cronaca, ha chiesto da tempo d’introdurre anche nella Capitale e a livello nazionale un regolamento che preveda una particolare autorizzazione per la detenzione di particolario simil-diin quanto, fanno osservare, “ Una tale previsione eviterebbe anche abbandoni derivanti da un’incapacità di gestione di cane da parte degli adottanti”.