Caltanissetta sanzionata attività di vendita di street food

(Di giovedì 4 luglio 2024) La Divisione Polizia Amministrativa della Questura, insieme al servizio annona della Polizia Municipale, ai Vigili Sanitari e al personale del Servizio Veterinario dell’ASP locale, durante un’ispezione effettuata nel capoluogo presso un’di, che aveva allestito una postazione fissa con gazebo completo di frigorifero bar, tendone, tavoli e sedie, ha riscontrato che il proprietario non possedeva l’autorizzazione per occupare stabilmente quel luogo e non era in grado di fornire la tracciabilità della merce di origine animale venduta, comportando potenziali rischi sanitari per i clienti. L’uomo, al termine dei controlli è stato sanzionato e tutta la merce posta inè stata sequestrata. Immagine di repertorio. L'articolodidiproviene da Dayitalianews.