Calciomercato Juventus sfumato Calafiori | scelto il nuovo difensore

(Di giovedì 4 luglio 2024) Ildellaè già entrato nel vivo dopo gli acquisti di Douglas Luiz, Thuram e Di Gregorio. Occhio, però, alla beffa: il centrale del Bologna è ormai a un passo dall'Arsenal Continuano le operazioni di mercato dellain vista della prossima stagione. Dopo aver ufficializzato l'affare Douglas Luiz, i bianconeri definiranno ufficialmente anche gli acquisti di Thuram e Di Gregorio entro la fine della settimana. Il centrocampista del Nizza arriverà in bianconero per una cifra intorno ai 24 milioni di euro complessivi, mentre l'ormai ex portiere del Monza vestirà la maglia della Juve con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto (4 milioni + 14 di riscatto).