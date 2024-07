Buongiorno cena a Milano con l’agente Arriva la scelta? – Sky

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 luglio 2024) Alessandroè diventato il nome della giornata di calciomercato. L’Inter si è inserita nella trattativa tra Napoli e Torino, da Sky Sportun’indiscrezione. NOTIZIA – Alessandrosi trova in questo momento acon Giuseppe Riso, il suo agente. Napoli e Torino avevano un accordo da 35 milioni più 5 di bonus, proprio il procuratore ha svolto gli ultimi colloqui con il club partenopeo e con Aurelio De Laurentiis. Sembrava sulla via della conclusione questa trattativa, eppure si è inserita l’Inter. I nerazzurri si sono informati, hanno chiesto alsevorrà aspettare o meno che ci sia una cessione. In questasi sta probabilmente parlando di questo, perché la questione è centrale. Se il difensore prenderà tempo vorrà dire che aspetterà l’Inter, che non ha ancora fatto un’offerta al Torino.