Boorea una cena nei Chiostri e trentamila euro di solidarietà

(Di giovedì 4 luglio 2024) Successo per la grandedidi, in una serata che ha illuminato il centro storico in quella che è forse la sua location più suggestiva, ovvero ibenedettini cinquecenteschi di San Pietro. Settecento i partecipanti per un incasso di 30milache sarà devoluto ai quattro progetti di, ovvero l’ospedale di Ampasimanjeva in Madagascar del Centro Missionario Diocesano, le scuole della onlus WeWorld ad Aleppo in Siria, le attività della cooperativa sociale reggiana Rigenera per persone con disabilità e la Fondazione per la Ricerca sulla fibrosi cistica, oltre che ad altri interventi solidali. Ai 700 ospiti si sono aggiunti non meno di 200 volontari, ovvero 120 volontari Auser, i 30 sommelier di Ais, gli chef dei 3 ristoranti stellati, ovvero Roberto Bottero, affiancato da Ramona Astolfi e Jacopo Malpeli rispettivamente della Clinica Gastronomica da Arlando e dell’Osteria del Viandante di Rubiera, e Fabrizio Albini del ristorante Bianca sul Lago sul Lago di Annone.