Biloslavo e Leonardi ospiti all’ Augusta

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) Nuovo appuntamento con il Festival L’: mercoledì prossimo 10 luglio infatti, Faustoe Biancasarannodella kermesse per un incontrointerno del quale saranno trattati i temi della geopolitica e dell’immigrazione. Il nuovo appuntamento della stagione 2024 del festival L’– La Fortezza delle Idee, si terrà come sempre con inizio alle ore 21 e sempre al complesso della ex Casa del Boia. "Protagonista della serata - si legge in una nota - sarà Fausto(nella foto qui a lato), uno dei più importanti inviati di guerra italiani, in un incontro che svilupperà i temi della geopolitica del Mediterraneo. Sarà l’occasione dunque per un approfondimento sui flussi migratori, sulla situazione ed il mercato dell’immigrazione, anche sul fronte balcanico".