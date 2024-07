Biden-caos i governatori democratici allo scoperto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Sostegno deia Joenella corsa alla Casa Bianca: "Siamo dalla sua parte e tutti vogliamo vincere a novembre" ha detto il governatore del Minnesota Tim Waltz dopo aver incontrato, con i colleghi, il presidente, che avrebbe assicurato di "essere in corsa per la vittoria"., durante un'intervista, ha però riconosciuto di aver commesso un errore durante il duello tv contro Trump, nel quale è sembrato in difficoltà. Secondo il NYTstarebbe valutando se continuare la corsa alle presidenziali. Secca e immediata la smentita della Casa Bianca, che bolla l'articolo come una fake news. Secondo la stampa americana, in caso di rinuncia, la vicepresidente Kamala Harris è considerata la migliore alternativa per sostituirlo.