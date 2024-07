Berrettini è tornato si salvi chi può | le tappe pre-Us Open

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 4 luglio 2024), il prossimo obiettivo è far bene allo Slam a stelle e strisce: ecco quali sono i prossimi appuntamenti del tennista romano. È stata come l’avevamo sempre sognata. Combattuta, agguerrita, densa di emozioni e colpi di scena. Una sfida epica, senza se e senza ma. Una gara indimenticabile che ci ha restituito una certezza indissolubile: di campione azzurro non ce n’è uno solo. Cosa che i fedelissimi hanno sempre saputo ma che qualcuno, preso dal gossip e dalle voci di corridoio, aveva forse rimosso. Matteoè stato eliminato da Jannik Sinner al secondo turno di Wimbledon (AnsaFoto) – Ilveggente.itE ci è voluto il miglior Matteodi sempre per rinfrescare la memoria agli italiani, che troppo facilmente, ahinoi, tendono a dimenticare ciò che di buono un atleta ha fatto.