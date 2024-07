Arriva la pensione per chi ha solo 5 anni di contributi | approfitta dello strumento di giustizia sociale

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 4 luglio 2024) Cinquediper andare inpossono bastare grazie allodi. Come funziona. Il pensionamento con soli cinquedinon è un miraggio. Alcuni lavoratori possono sfruttare un metodo loro dedicato per lasciare il mondo del lavoro in modo alternativo. Bastano cinquediper la(Cityrumors.it)Per andare inoccorre soddisfare requisitivi e/o reddituali più altre condizioni. Il sistema previdenziale italiano prevede diversi scivoli pensionistici ma quasi tutti richiedono un elevato numero di. Oltre ladi vecchiaia raggiungibile a 67di età con 20 dic’è laanticipata ordinaria con 42e dieci mesi di(un anno in meno per le donne), Quota 103 con 41die 62di età e Opzione Donna con 35die 60, 59 o 58in base al numero di figli.