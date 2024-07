Arisa ha trovato l’amore | La felicità esiste

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Solo pochi giorni faha suscitato molto scalpore presentandosi con un vestito dal nude look al concerto dei Club Dogo, che lasciava ben poco spazio all’immaginazione. Adesso la cantante è tornata a far parlare di sé e ha annunciato il suo nuovo fidanzato con questa frase sui social: “Che sia solo per un giorno, un minuto, una frazione di secondo o per sempre, la”. Chi è il nuovo fidanzato ditra le sue Storie su Instagram ha pubblicato video e foto che la ritraggono in compagnia di Walter Ricci, il suo nuovo fidanzato che ha 35 anni e che di professione fa il musicista e cantante jazz. La cantante ha annunciato che il suo fidanzato andrà in concerto, precisamente all’ex base Nato di Bagnoli, a Napoli.