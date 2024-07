A Fregene la presentazione del libro Silvio Berlusconi e la città ideale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 4 luglio 2024) Fiumicino, 4 luglio 2024 – “e la” : questo ildi Francesco Giro, scrittore italiano noto per il suo impegno nella politica e nella cultura, che verrà presentato il 17 luglio, alle 19, nella pineta di. Presenti alla serata e relatori del dibattito il sindaco Mario Baccini, il presidente del Consiglio Comunale, Roberto Severini, l’assessore alla cultura, Federica Poggio, l’assessore alle Attività Produttive, Raffaello Biselli e l’ ex senatore, William De Vecchis. L’evento, moderato dalla giornalista Emma Evangelista sarà un’occasione per esplorare il panorama politico attuale in rapporto a comeimmaginava la crescita delleitaliane, ponendo un’attenzione particolare alla modernizzazione delle infrastrutture, alla sostenibilità ambientale ed alla qualità della vita dei cittadini.