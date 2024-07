Vice ’esterno’ Innovazione | Stafisso Giunta le mosse della sindaca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Le novità per la composizionecomunale rispetto a quanto detto e scritto finora potrebbero riguardare la figura delnsindaco e l’assessore in quota alla lista ‘Pensa Perugia’. Sono alcune delle indiscrezioni che emergono al termine del primo giro di consultazioni che il consigliere politicoVittoria Ferdinandi, Andrea Ferroni, ha svolto con i partiti e le listecoalizione di centrosinistra. Ferroni ha incontrato una rappresentanza del Partito democratico, di quella dei Cinquestelle, di Alleanza Verdi e sinistra, Pensa Perugia e delle altre liste. Riunioni singole a cui hanno partecipato anche i vertici regionali dei partiti. Da quanto emerge, dunque, Ferdinandi (nella foto) – che ieri ha incontrato i dirigenti in una riunione collegiale - sceglierà personalmente la figura delsindaco e lo farà fuori dal perimetro dei partiti e delle liste, un esterno quindi.