Uomo punto da un’ape in un occhio il pungiglione resta conficcato nell’iride

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il protagonista di questa drammatica vicenda è undi 55 anni residente nell’area metropolitana di Philadelphia, negli Stati Uniti.lo ha infattidirettamente nell’destro, uno dei posti peggiori dove ricevere la puntura di un imenottero. Soprattutto se si è allergici al suo veleno, in grado di provocare uno shock anafilattico anche mortale. Subito dopo aver subito la puntura, l’si è recato in un pronto soccorso, dove però i medici non sono riusciti a rimuovere completamente iluncinato dell’ape, che era rimastonella zona dell’iride.Leggi anche: Dopo il Green, ecco la “transizione alimentare”: cosa prevede il nuovo piano Dopo qualche giorno, e nonostante le cure ricevute, le condizioni dell’si sono aggravate.