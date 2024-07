Un’intera città piange Lutto atroce muore a 26 anni in uno schianto terribile | chi era la vittima

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) È di un morto e tre feriti il tragico bilancio dell‘incidente stradale avvenuto sulla statale 7 tra Fragagnano e Monteparano, in provincia di Taranto. Morris Cellamare, un giovane di 26, ha perso la vita sul colpo in seguito a uno scontro tra due furgoni. Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto all’altezza di una rotatoria, probabilmente a causa di una mancata precedenza. I due mezzi non hanno potuto evitare lo scontro, evidentemente avvenuto a una velocità sostenuta. Il furgone su cui viaggiava il 26enne Morris Cellamare è finito contro un’auto parcheggiata lungo la strada. Sul posto è intervenuto il personale del 118 per trasportare i feriti all’ospedale SS. Annunziata di Taranto. Tra i feriti, uno è arrivato all’ospedale in codice rosso, mentre gli altri hanno riportato ferite non gravi.