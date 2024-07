The Batman 2 | quando esce e le prime anticipazioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Theparte II sarà realtà ma ci vorrà ancora parecchio tempo prima di poter vedere il seguito delle avventure della pellicola uscita a marzo 2022. Ecco le ultime indiscrezioni e notizie ufficiali sul secondo capitolo delle avventure con protagonista ‘L’uomo pipistrello” di antica memoria. The2,, tutte leInizialmente previsto per il 2025, l’uscita nelle sale cinematografiche per The2 è slittata al 2026. A dare per primo questa notizia è stato Andy Serkis, l'attore che ha interpretato Alfred Pennyworth. L’uomo, ospite all'ACE Superhero Comic Con 2024, ha subito anticipato di non conoscere alcun dettaglio sulla storia al centro di “ThePart II” ma ha raccontato gli sviluppi legati alle riprese e alla produzione del film: “In pratica, non so nulla del film, a parte che ho appena scoperto che probabilmente inizieremo le riprese all'inizio dell'anno prossimo.