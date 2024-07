Serena Bortone sospesa e la punizione Rai raggiunge il ridicolo

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 3 luglio 2024)è statadalla Rai per sei giorni in seguito al controverso caso del monologo di Antonio Scurati. La notizia è stata riportata dal quotidiano La Stampa, sottolineando la tensione trae l'azienda pubblica che ha fatto una scelta decisamente ridicola punendo chi non abbassa la testa alla censura e a TeleMeloni. L'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, aveva precedentemente affermato che la giornalista avrebbe dovuto essere licenziata, secondo il regolamento aziendale. La sospensione di sei giorni è stata una misura disciplinare conseguente al tweet pubblicato dalla, che aveva sollevato il caso di una possibile censura da parte della tv pubblica nei confronti dello scrittore Antonio Scurati, censura che poi si è rivelata fondata alla luce di mail emerse dagli addetti ai lavori.