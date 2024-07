Scatta il diktat Ue sui tappi che non si staccano dalla bottiglia di plastica L’ennesima eco-mania green

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) I “della discordia” frutto delfolliasono da oggi obbligatori.l'”operazione” con l’obbligo europeo di vendere contenitori diper le bevande con iprogettati per rimanere ben saldi al contenitore per un lembo. Il cosiddetto “tappo solidale” che ne previene la dispersione nell’ambiente. E dovrebbe invogliare i consumatori a riciclarlo insieme alladopo l’uso. Un nuovo tappo che punta a contrastare l’inquinamento. Non una grande priorità, ad essere sinceri. Il tappo che non si stacca per salvare l’ambiente era dovemtato un tormentone. Con il leader della Lega Matteo Salvini che – usando l’immagine-sfottò di un uomo che beve l’acqua ostacolato dal tappo dellaancora attaccato – l’aveva bollata tra le “eco-follie” di Bruxelles.